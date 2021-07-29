ГОРНЯК22 29.07.2021
Туризм

Горняк22: Россиян предупредили о резком подорожании кофе с августа

Горняк22
11 часов Ago

Кофе Фото: pixabay.com

Ранее стало известно, что сорт кофе арабика подорожал почти до семилетнего рекорда из-за снижения поставок из-за заморозков в Бразилии

В российских магазинах в августе резко подорожает кофе на 10-12%. Об этом поставщики заявили торговым сетям, сообщает «Коммерсантъ».

По словам экспертов, рост цен связан с увеличением стоимости сырья почти на 70%. Это связывают с проблемами урожая кофейных зерен в Бразилии и внутриполитическим кризисом в Колумбии.

В настоящее время на мировом рынке стоимость кофейных зерен уже превысила максимум 2014 года. Сети кофеен заявили, что готовятся к повышению стоимости сырья при заключении контрактов на 40-50%.

«Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна», – объяснили в одной из сети кофеен.

Ранее в России назвали самые подешевевшие за год продукты. По словам экспертов, за последние шесть месяцев цены на овощи и фрукты в магазинах в среднем выросли, но некоторые продукты значительно подешевели.

ТОЛК

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