Горняк22: Россиян предупредили о резком подорожании кофе с августа
Кофе Фото: pixabay.com
Ранее стало известно, что сорт кофе арабика подорожал почти до семилетнего рекорда из-за снижения поставок из-за заморозков в Бразилии
В российских магазинах в августе резко подорожает кофе на 10-12%. Об этом поставщики заявили торговым сетям, сообщает «Коммерсантъ».
По словам экспертов, рост цен связан с увеличением стоимости сырья почти на 70%. Это связывают с проблемами урожая кофейных зерен в Бразилии и внутриполитическим кризисом в Колумбии.
В настоящее время на мировом рынке стоимость кофейных зерен уже превысила максимум 2014 года. Сети кофеен заявили, что готовятся к повышению стоимости сырья при заключении контрактов на 40-50%.
«Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна», – объяснили в одной из сети кофеен.
Ранее в России назвали самые подешевевшие за год продукты. По словам экспертов, за последние шесть месяцев цены на овощи и фрукты в магазинах в среднем выросли, но некоторые продукты значительно подешевели.