Горняк22: В Барнауле на Потоке загорелся очередной аварийный барак

Пожар на Потоке Фото: instagram.com/barnaul.insta

В соцсетях подписчики предположили, что частые пожары в аварийных бараках могут быть связаны с последующей застройкой территории

28 июля в Барнауле в районе Потока по адресу: улица Беляева, 18, загорелся барак. Пожарные уже приступили к тушению возгорания, сообщает Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

Около дома уже поднялось облако дыма. В настоящее время тушением пожара занимается как минимум один пожарный расчет.

О причинах пожара неизвестно.

Ранее в этом же районе 26 июля начался пожар в аварийном бараке по адресу: улица Беляева, 20. Это здание в этом году загоралось уже дважды.

ТОЛК