Горняк22: В Новосибирске мужчина покончил с собой в тире на глазах у инструктора

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Мужчина вместе с инструктором занимался в тире и внезапно совершил суицид. Находившийся рядом сотрудник не успел помешать погибшему

27 июля в Новосибирске 59-летний мужчина покончил жизнь самоубийством во время занятий в тире, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Стало известно, что самоубийство произошло в стрелковом клубе «Сибирь». В Сеть выложили запись с камеры видеонаблюдения, на кадрах которой можно увидеть, как мужчина решил свести счеты с жизнью прямо на глазах у инструктора.

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины. В настоящее время они выясняют причины случившегося.

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