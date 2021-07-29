ГОРНЯК22 29.07.2021
Туризм

Горняк22: В Алтайском крае на берегу Оби нашли тело молодой женщины

Горняк22
11 часов Ago

Фото: Каменские Известия

Женщину искали в городе Камень-на-Оби с 25 июля. Тогда в компании знакомых она отдыхала на реке, а когда пошла купаться, пропала без вести

В Камне-на-Оби на берегу реки возле кафе «Парус» (ул. Комсомольская,1) нашли тело 34-летней местной жительницы, сообщают «Каменские Известия».

Ночью 25 июля женщина в компании знакомых купалась в реке. В какой-то момент она одна поплыла по течению и потом исчезла.

У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей – 13-летний сыне и 17-летняя дочь, которых уже направили в детский дом.

Ранее сообщалось, что на Алтае во время сплава по Катуни пропал инструктор по рафтингу.

ТОЛК

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