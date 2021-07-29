ГОРНЯК22 29.07.2021
Туризм

Горняк22: В алтайском селе без вести пропал десятилетний мальчик

Горняк22
11 часов Ago

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят жителей края помочь в поиске ребенка, а всех, кто располагает информацией о его местонахождении, звонить по номеру 112

В селе Староалейское Третьяковского района пропал десятилетний мальчик, сообщает «Лиза Алерт».

Как оказалось, он ушел из дома 27 июля и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серо-голубые.

Одежда: красная футболка, зелено-желтые шорты, черные кеды.

Ранее сообщалось, что в алтайской реке нашли тело утонувшего десятилетнего мальчика.

ТОЛК

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