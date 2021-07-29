Горняк22: Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников в России начнутся со 2 августа

Школа. Ученики Фото: Анна Меньшикова

Большинство заявлений портал «Госуслуги» формирует автоматически – родителям осталось лишь проверить данные и подтвердить отправку заявления

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей уже со 2 августа, сообщает РГ. Ранее планировалось, что выплаты начнутся с 16 августа.

Напомним, что выплата положена детям в возрасте от 6 до 18 лет. Также средства получат россияне с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет.

Деньги получат все семьи, где есть дети такого возраста. Родителям школьников надо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда.

Однако те, кто не получил уведомление, могут с 15 июля самостоятельно заполнить его на портале в своем личном кабинете. Также соответствующее заявление можно подать во всех клиентских службах Пенсионного фонда до конца октября.

Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней, в отдельных случаях – десяти. Данная выплата необязательно должна начисляться на карту «Мир» – для единовременной выплаты подойдет любая карта.

Ранее сообщалось, что почти 400 тысяч детей в Алтайском крае получат «путинские» выплаты к школе.

ТОЛК