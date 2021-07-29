ГОРНЯК22 29.07.2021
Туризм

Горняк22: В России разрешили регистрировать браки в больницах и на дому

Горняк22
11 часов Ago

Свадьба Фото: pixabay.com

В документе подчеркнули, что максимальное время проведения процедуры бракосочетания с учетом времени пути специалиста до места назначения составит 150 минут

Российские ЗАГСы смогут при особых обстоятельствах регистрировать браки на дому и в больницах. Текст документа опубликовали на портале правовой информации.

«Основанием для выполнения процедуры государственной регистрации брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», – сообщается в приказе.

Причины, по которым россиянам можно будет устроить домашнее бракосочетание, в документе не уточнили. При этом сотрудник ЗАГСа может отказать заявителю, предоставив письменный ответ. Процедура вступления в брак будет проходить так же, как и в помещении ЗАГСа.

Ранее «Толк» сообщал, что в России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях. Правительство также сократило сроки оформления паспорта.

ТОЛК

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