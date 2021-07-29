ГОРНЯК22 29.07.2021
Туризм

Горняк22: В Бийском районе женщина ушла за ягодами, заблудилась и заночевала в лесу

Горняк22
11 часов Ago

Поиски заблудившейся в лесу Бийского района женщины Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

С восьми утра службы МЧС вместе с собаками и волонтерами искали потерявшуюся жительницу Бийского района – она ушла в лес с родственниками, но заблудилась

В службу спасения сообщили, что в окрестностях поселка Промышленного Бийского района в лесу заблудилась 48-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Организованные сразу после сообщения о пропаже женщины мероприятия результата не принесли, так как женщина, вероятно, ушла глубоко в лес, пояснили в ведомстве. На следующий день поиски возобновились – в них участвовали как силы службы МЧС, так и полиции, два кинологических расчета, администрация района, волонтеры.

Потерявшуюся нашли в 10 километрах от места, где она пропала. Состояние женщины было удовлетворительное. Она пояснила, что пошла с родственниками за ягодами, они шли и переговаривались, затем она обернулась, а вокруг никого нет. Говорит, что паниковать не стала, знала, что ее будут искать.

ТОЛК

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