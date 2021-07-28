Горняк22: Алтайский край оказался «на дне» среди регионов Сибири по уровню зарплат

Деньги. Зарплата. Рубли Фото: pixabay.com

Алтайский край существенно отстает от других регионов Сибири по уровню зарплат. Регион опережает даже соседняя Республика Алтай

Алтайский край занял последнее место среди регионов Сибири по уровню зарплат за пять месяцев 2021 года (январь – март). Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. Так, в регионе средняя зарплата за этот период составила 30,6 тыс. рублей. При этом лучше ситуация даже в соседней Республике Алтай, где средний доход составил 36,7 тыс. рублей.

По данным статистики, средний уровень средней заработной платы в Сибири достиг 45,7 тыс. рублей.

Больше всех зарабатывают в Красноярском крае (56,9 тыс. рублей), Иркутской (51,3 тыс. рублей) и Томской (48,7 тыс. рублей) областях.

Чуть лучше ситуация, помимо Республики Алтай, наблюдается в Омской области, где получают в среднем 39,1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за пять месяцев средние зарплаты выросли на 8,4%.

ТОЛК