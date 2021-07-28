Горняк22: Небольшие дожди, северный ветер и около +22 ожидается 28 июля в Алтайском крае

Лето. Облака Фото: pixabay.com

Ночами в крае столбики термометров опускаются до +8 градусов, местами опускается утренний туман. К выходным синоптики прогнозируют потепление

Днем 28 июля в Алтайском крае ожидается около +20…+25 градусов. Во второй половине дня в некоторых районах региона возможны небольшие дожди с грозами. Утром местами туман. Ветер подует северный, 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с, сообщает краевой ЦГМС.

В Барнауле в среду будет также прохладно – всего около +21…+23 градусов. Утром и днем осадков не ожидается, но в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер северный, 2-7 м/с.

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