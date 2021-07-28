Горняк22: Более 100 домов в поселке Южный остались без горячей воды 28 июля

Вода. Кран Фото: pixabay.com

Отключение горячей воды связано с ремонтом теплосети – бригада будет устранять повреждение по адресу: Лесной тракт, 65

28 июля у жителей барнаульского поселка Южный на десять часов отключили горячую воду, сообщает пресс-служба СГК.

Так, воды не будет с 8.00 до 18.00 в 102 многоквартирных и 67 частных домах, семи детских садах, трех школах, пяти медицинских учреждениях и 16 административных зданиях.

Отключение коснется домов на улицах Чайковского, Белинского, Мусоргского, Дзержинского, Зоотехнической, Полевой и др.

Ранее сообщалось, что более 40 барнаульских многоэтажек оставят без горячей воды на двое суток.

ТОЛК