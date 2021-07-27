Горняк22: Максим Костенко может досрочно покинуть пост министра образования на Алтае
Максим Костенко, глава минобра Алтайского края (на переднем плане) Фото: Анна Меньшикова
Слухи о том, что министр образования может переехать в Москву, муссировались с подачи осведомленных источников уже с весны
Еще один министр может в ближайшее время покинуть аппарат Правительства Алтайского края, сообщает ИА «Банкфакс», ссылаясь на собственные источники.
В таком случае министерство останется «обезглавленным» меньше чем за месяц до начала нового учебного года в учреждениях образования Алтайского края.
По данным «Банфакс», уход Костенко с поста министра может произойти уже в августе. Скорее всего, чиновник переедет в другой регион. Инсайдеры агентства добавляют, что в качестве и.о руководителя после рассматривается кандидатура его зама Ларисы Терновой.
Максим Костенко возглавил министерство в ноябре 2018 года. До него и.о была Марина Дюбенкова после отставки осужденного вице-губернатора Юрия Денисова.
Горняк22: В Барнауле усилят контроль за соблюдением масочного режима и вакцинации
Барнаул. ТРЦ Galaxy. Жители Барнаула Фото: @cepreef
Неблагоприятная ситуация, которая сегодня сложилась в краевом центре, когда выявляется в день от 90 до 100 инфицированных, заставляет власти усиливать антиковидный контроль
Об эпидемиологической обстановке, которая в данный момент сложилась в Барнауле, шла речь на еженедельной планерке в городской мэрии. Число новых заболевших в городе не снижается, отметил глава Барнаула Вячеслав Франк. В ходе рейдов Роспотребнадзора, которые проводятся ежедневно, по-прежнему выявляются нарушения.
Всего с начала пандемии заболело около 22 тысяч жителей краевой столицы. По данным Роспотребнадзора, как правило, сегодня рост числа заболевших идет за счет возрастной группы от 30 до 40 лет, это 36% от общего числа.
На совещании в мэрии отметили, что с 27 июля в крае будет введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, поэтому необходимо проконтролировать, чтобы сотрудники таких организаций были привиты в срок до 19 сентября.
Также глава Барнаула поручил руководителям профильных комитетов проконтролировать мероприятия на территории города на предмет соблюдения антиковидного указа губернатора.