Горняк22: Экс-замдиректора Горно-Алтайского ЖКХ арестовали за взятку в 1 млн рублей

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В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом. В отношении взяткодателей также возбудили уголовное дело

В Республике Алтай 63-летнего бывшего замдиректора Горно-Алтайского жилищно-коммунального хозяйства обвиняют в получении взятки в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, с октября 2014 года по апрель 2021 года обвиняемый, являясь должностным лицом, в Горно-Алтайске получил от руководителя коммерческой организаций взятку на сумму в 1 млн рублей за внесение изменений в узлы приборов учета потребляемой тепловой энергии и занижение показателей объема потребленной тепловой энергии в отопительный период на объектах города.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).

Ранее «Толк» сообщал, что в Ставрополе начальника ГИБДД подозревают в получении взяток на 19 млн рублей. По данным следствия, он возглавлял группу, в которую входили шесть человек.

ТОЛК