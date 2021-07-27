Горняк22: Чем известен новый начальник управления имущественных отношений Алтайского края

Александр Теплов Фото: altairegion22.ru

Александр Теплов возглавит ведомство с 27 июля. До этого он занимал должность зама с приставкой и.о., а еще ранее работал в аппарате администрации Бийска

С 27 июля новым начальником управления имущественных отношений Алтайского края станет 36-летний Александр Теплов. До нового назначения он занимал должность заместителя начальника управления с октября 2019 года.

С 16 февраля 2021 года на него возложили временное исполнение обязанностей руководителя управления после ухода на пенсию его предшественницы Елены Зинковой.

26 июля, 13:08

Начальником Алтайкрайимущества стал Александр Теплов

Вакантным место главы ведомства оставалось с февраля 2021 года. Тогда свой пост покинула Елена Зинкова – причиной ее ухода называлось достижение пенсионного возраста

Александр Владимирович Теплов родился 20 марта 1985 года. В 2007 году окончил Алтайский государственный технический университет им. Ползунова по специальности «мировая экономика». В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в АлтГТУ им. И. И. Ползунова по программе «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ».

Трудовую деятельность Теплов начал в июле 2004 года в компании «Производственно-коммерческая фирма «Две линии» . Затем работал на заводе «Сибэнергомаш» в Барнауле.

Как сообщает «Бийский рабочий», на должности советника главы администрации города Николая Нонко, которую он занимал с 2012 года, Александр Теплов курировал вопросы развития Бийска в статусе наукограда и координацию взаимодействия предприятий научно-промышленного комплекса города по этому направлению.

Новый глава Алтайкрайимущества приходится сыном ранее осужденному экс-депутату АКЗС Ирине Тепловой. Напомним, в конце 2019 года ее признали виновной в растрате средств научно-производственного концерна (ФНПЦ) «Алтай» и приговорили к четырем годам условного лишения свободы, а также штрафу в размере 1 млн рублей.

До возбуждения уголовного дела женщина работала там директором. Сразу после вступления приговора в силу она покинула АКЗС и региональное отделение «Единой России».

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