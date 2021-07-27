Горняк22: Течёт во всех палатах: в Бийском районе протекла крыша ковидного госпиталя

Ковидный госпиталь в Бийском районе затопило после дождя Фото: Скриншот видео Бийского телевидения

«Во всех палатах течёт, матрасы выставили в коридор, это какой-то кошмар!» — такое видео прислали в редакцию Бийского телевидения пациенты госпиталя

Из-за сильного дождя в Бийске протекла крыша Первомайской ЦРБ, в которой на время развернули ковидный госпиталь, сообщает редакция Бийского телевидения.

Видео с потопа прислали в редакцию подписчики, которые в настоящее время проходят лечение в госпитале в селе Первомайское Бийского района.

По рассказам пациентов, дождем затопило сразу два этажа больницы. Санитарки и врачи вместо шприцев и капельниц взяли в руки швабры, тряпки и ведра. Пациентов временно разместили в коридорах больницы.

Как сообщается, кровля ЦРБ в ремонте нуждается давно, проблемы с крышей были здесь уже несколько лет, когда в этих палатах размещалось инфекционное отделение.

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