Горняк22: Александр Барышников возглавил отдел по развитию туризма мэрии Барнаула

Администрация Барнаула Фото: Виталий Барабаш

Новый сотрудник аппарата администрации Барнаула работает в ее стенах с момента окончания университета. Заведующим отделом он назначен с 23 июля 2021 года

Александр Барышников стал новым руководителем отдела по развитию туризма администрации Барнаула. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-служба мэрии.

Известно, что Барышников родился в Барнауле. В 2013 окончил АлтГУ по специальности «государственное и муниципальное управление» и сразу же, в октябре 2013-го, пришел работать в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города.

С июня 2021 года Барышников замещал должность главного специалиста отдела по развитию туризма администрации города, был и.о. заведующего отделом.

ТОЛК