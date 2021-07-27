Горняк22: Арбузы из Алтайского края начнут продавать в регионе в начале августа

Арбузы Фото: pixabay.com

Местные, так называемые «угловские» арбузы, в торговые сети начнут поступать уже на этой неделе – их цена составит от 13 до 17 рублей за килограмм

В торговых сетях Барнаула и Алтайского края местные арбузы из Угловского района появятся в первых числах августа, сообщают «Вести-Алтай».

Знаменитые алтайские бахчевые выращивают почти на границе с Казахстаном – в Угловском районе. Климат здесь жаркий – сочным и сладким арбуз становится за 2-2,5 месяца, в зависимости от сорта,

Чтобы урожай был все лето, арбузы сажают по определенной технологии – в несколько этапов. Поэтому урожай отсюда везут, начиная с августа и до конца сентября.

Первая партия алтайских арбузов уже уехала в Томск, Новосибирск, Красноярск.

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