Горняк22: Дорожники по ночам укладывают асфальт на Змеиногорском тракте в Барнауле

Ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле Фото: barnaul.org

Обновление асфальтового полотна запланировано здесь на участке в 2,7 км – на неделе работы велись от улицы Горнолыжной до Нагорной

На Змеиногорском тракте в Барнауле приступили к работам, запланированным на этот год, сообщает пресс-служба мэрии города, их проводит «ДСУ 4 Барнаула».

Для безопасности и удобства автомобилистов работы ведут в ночное время, так как днем на тракте отмечается высокая интенсивность движения транспорта.

В мэрии пояснили, что асфальт укладывают не только на самом тракте, но и на парковках, дорожных примыканиях и трамвайных переездах. Днем выполняется монтаж бортового камня, устанавливается поребрик на велодорожках и тротуарах. В выходные на тротуарах будут укладывать асфальт.

Завершить работы строители планируют до 15 августа, согласно срокам муниципального контракта. На ремонт Змеиногорского тракта было выделено 136 млн. рублей.

ТОЛК