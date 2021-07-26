Горняк22: В Воронежской области нашелся потерявшийся контрактник из Барнаула

Алексей Хороща Фото: страница во ВКонтакте

Как считают родные, у Алексея Хороща мог возникнуть конфликт с сослуживцами, якобы из-за этого парень сбежал из части и его объявили в розыск

В Воронежской воинской части спустя месяц нашелся 22-летний контрактник из Барнаула Алексей Хороща, который до этого был объявлен в розыск. Об этом сообщают «Вести-Воронеж».

Известно, что сейчас Алексей находится в больнице – врачи выявили у него психологические проблемы. После экспертизы парня могут комиссовать со службы по состоянию здоровья.

Сообщается, что Алексей вернулся на службу сам – где он скрывался все это время, неизвестно.

Ранее «Толк» сообщал, что исчезнувшего контрактника из Барнаула в воинской части начали искать с 10 июня. Предполагалась, что парень могу уехать на родину к семье, но сами близкие в это не верили.

ТОЛК