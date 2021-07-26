Горняк22: В Барнауле на месяц раньше срока завершили строительство моста

Реконструированный мост через Власиху Фото: barnaul.org

Реконструкция моста, который связывает две половины села Власиха, а также обеспечивает связь жителей Павловского района с центром, должна была завершиться в августе 2021 года

С октября прошлого года велась реконструкция моста через реку Власиха в Барнауле. Дорожники выполнили контракт на 30 дней раньше срока, и сегодня глава Барнаула Вячеслав Франк провел приемку моста, сообщает пресс-служба администрации города.

До недавнего времени движение по мосту было затруднено, на что жаловались водители, проезжающие по улице Мамонтова. Движение шло по одной полосе, что создавало пробки в обеденные и вечерние часы.

Сейчас мост сдан и открыто двухполосное движение. Кроме того, для пешеходов сделаны удобные тротуары. Отмечается, что при ремонте моста применялась новая технология – шумопонижение движения. Стоимость работ составила 53 млн рублей.

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