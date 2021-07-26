Горняк22: В России поддержали увеличение МРОТ с января 2022 года

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, принятие нового размера МОРТ обеспечит повышение заработной платы у 4,7 млн работающих россиян

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала повышение МРОТ до 13617 рублей с 1 января 2022 года, сообщает сайт правительства России со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

С нового года величина минимальной зарплаты вырастет на 6,4%. Для сравнения: в 2021 году величина МРОТ в России равна 12 792 рублям, в 2020-м году она была равна 12 130 рублям.

Отмечается, что с 2021 года МОРТ в России устанавливается в текущем году на последующий, и он исчисляется исходя из медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год.

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