Горняк22: Более половины учреждений образования Барнаула готовы к зиме

Детский сад Фото: мэрия Барнаула

В школах и детских садах города за лето успели провести ремонтные работы систем отопления, по восстановлению изоляции трубопроводов и установке приборов учета

В барнаульской мэрии отчитались о подготовке школ и детских садов, а также учреждений дополнительного образования к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, первое учреждение приняли еще 14 мая, а последняя приемка пройдет 25 августа. Всего из 318 учреждений акты технической готовности к отопительному сезону получили уже 260 (это 75 зданий школ, 157 зданий детских садов, 28 зданий учреждений дополнительного образования).

Те или иные ремонтные работы провели в почти ста учреждениях образования Барнаула – в частности, герметизацию ввода теплосетей, восстановление изоляции, ремонт системы отопления и другое.

Мэрия обещала проконтролировать соблюдение сроков работ и получение оставшихся актов техготовности учреждений к сезону 2021-2022 годов.

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