Горняк22: В России начало снижаться производство подсолнечного масла

Подсолнухи Фото: pixabay.com

90 процентов россиян отдают предпочтение именно подсолнечному маслу, другие виды (кукурузное, оливковое) им недоступно в силу дороговизны продукта

Росстат отмечает снижение объемов выпуска подсолнечного масла в первой половине 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства. Так, за полгода в стране выпустили 1,1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла, это на 17% меньше, чем произвели в прошлом году за такой же период.

Среди основных причин снижения объемов производители называют плохой урожай и рост экспорта сырья. Отметим, что подсолнечное масло входит в перечень утвержденных государством социально значимых продуктов.

В основном, россияне выбирают рафинированное подсолнечное масло, а во времена СССР отдавали предпочтение нерафинированному маслу.

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