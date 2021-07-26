Горняк22: В Барнауле подростки остановили мужчину от прыжка с Нового моста в Обь

Новый мост в Барнауле Фото: Анна Меньшикова

Предотвратили возможный несчастный случай подростки, которые прогуливались в это время по мосту. Они заметили, что мужчина стоит за ограждением переправы спиной к воде и вытащили его обратно

Вечером 25 июля на новом мосту через Обь в Барнауле полураздетый мужчина, предположительно, пытался спрыгнуть в воду. Однако проходившая мимо группа подростков отговорила мужчину прыгать. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По их словам, мужчине на вид около 40 лет.

Барнаульцы, обсуждая происшествие, считают, что мужчина не собирался прыгать – «просто привлекал внимание и был совсем не трезвым».

Некоторые даже вспомнили, что одно время на Речном вокзале часто видели мужчину, который за бутылку водки прыгал с моста – таких случаев комментаторы вспомнили сразу несколько.

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