Горняк22: Внедорожник снес столб и ограждение на перекрестке в Барнауле

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Сейчас на месте работает полиция, выясняются все обстоятельства аварии. Судя по кадрам, автомобиль не получил серьезных повреждений

Утром 24 июля на пересечении улиц Солнечная поляна и Энтузиастов произошло ДТП – внедорожник влетел в столб и снес металлическое ограждение, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что перед авто лежит столб и покорежено ограждение. Также с дерева упали ветки.

Что стало причиной аварии не уточняется. Предположительно, водитель автомобиля не пострадал.

Ранее сообщалось, что Lexus снес столб и дорожные знаки на Малаховском кольце в Барнауле.

ТОЛК