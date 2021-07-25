Горняк22: Более 8,5 тысяч жителей Алтая пострадали от укусов клеща в этом сезоне

Клещ Фото: pixabay.com

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года

В Алтайском крае с начала сезона от укусов клеща пострадали 8 674 человека, из них 2 455 – дети, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, в регионе за этот период выявлено 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, а также подтверждены пять случаев заражения клещевым энцефалитом. Сейчас в стационарах края находятся трое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 3,6% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,2% клещей – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае резко снизилась активность клещей в середине лета.

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