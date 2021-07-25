Горняк22: Трамвай сошел с рельсов на улице Попова в Барнауле

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

В последнее время в городе участились ЧП с трамваями. Нередко вагоны сходят с рельсов и попадают в аварии с автомобилями

Днем 24 июля трамвай №2 сошел с рельсов на улице Попова в Барнауле, сообщает «Инцидент Барнаул».

Судя по кадрам, ЧП произошло на пересечении с улицей Гущина. После ЧП пассажиров высадили из вагона. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что трамвай протаранил иномарку на переезде в Барнауле.

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