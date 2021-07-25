Горняк22: «Нас стало больше»: Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Сергей Безруков Фото: instagram.com/s_bezrukov/

Артист рассказал, что был рядом с супругой Анной во время родов. Пара счастлива, что у них появился еще один ребенок

У Народного артиста России Сергея Безрукова родился пятый ребенок – мальчик. Об этом он сообщил в Instagram.

«Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя», – подписал актер фото.

Это третий общий ребенок Безрукова и Анны Матисон. У пары уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан.

Также у актера есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь Саша и сын Иван.

Ранее сообщалось, что актер Маколей Калкин впервые стал отцом и назвал сына в честь умершей сестры.

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