Горняк22: На Алтайский край и другие регионы Сибири надвигается похолодание

Летний дождь. Похолодание. Август Фото: Сергей Кулыгин, "Бий2ский рабочий"

Гидрометцентр рассказал об обширном холодном фронте, который займет Урал и юг Западной Сибири, а также о температурах «значительно ниже нормы»

Аномальное похолодание придет в регионы юга Западной Сибири в начале следующей недели (с 26 июля), сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

В интервью ТАСС он пояснил, что температура в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также на Урале в эти дни будет «ниже нормы на 4-6 градусов».

Виной всему будет вторжение холодных воздушных масс – похолодание в регионах начнется уже с понедельника, во вторник оно дойдет до Алтайского края, сообщил синоптик. По словам Романа Вильфанда, максимальная температура днем в этот период может быть всего 20-21 градус.

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