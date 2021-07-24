Горняк22: В Барнауле завершилась опрессовка по контуру малых котельных

Барнаул, виды города Фото: Анна Меньшикова

С 17 мая за два месяца специалисты СГК в Барнауле проверили 119 км трубопроводов контура котельных. Хоть повреждений было обнаружено немного, но под замену попали 3,75 км теплосетей

Всего на сегодняшний день в Барнауле СГК эксплуатирует 35 котельных, работающих на разных видах топлива. За время гидравлических испытаний, которые проходили в разный период с мая по июль, было обнаружено 14 порывов на тепловых сетях. По данным на 21 июля, испытания завершены и все повреждения устранены.

Для устранения всех обнаруженных за время опрессовки повреждений специалисты СГК заменили 3,75 км трубопроводов.

Рекордсменом по количеству повреждений на теплосетях во время опрессовки стал контур котельной по адресу: улица Чехова, 24, здесь их было выявлено три.

Самыми крупными участками замены стали тепловые сети котельной на улице Водников, 12, здесь на участке от улицы Водников, 4, до здания в переулке Стартовом, 3, заменили 2,8 км труб. Также крупным участком замены коммуникаций стал контур котельной по адресу: улица Промышленная, 3, где от дома №5 до дома №11а на улице Мира переложили 900 метров теплосети.

ТОЛК