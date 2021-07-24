Горняк22: Жителя Читы осудили на 17 лет за убийство девятилетней соседки

Осужденный Василий Дунец Фото: СУ СК по Забайкальскому краю

По версии следствия, мужчина открыл огонь по двери соседей, потому что его раздражал ведущийся там ремонт. Следователи установили, что обвиняемый ранее был судим и нигде не работал

В Чите суд приговорил 33-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство через дверь девятилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что 17 февраля 2021 года около 17 часов пьяный обвиняемый из-за конфликта с соседями выстрелил из охотничьего ружья в их закрытую входную дверь. Девочка, находившаяся в квартире, получила ранения в грудь и голову, от которых умерла на месте.

Позже стало известно, что перед гибелью школьница записала видео, на котором рассказывала, что неадекватный сосед пытается выломать дверь и ей страшно.

Суд признал обвиняемого виновным по статьям 105 УК РФ (убийство) и 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее отец обвиняемого в убийстве школьницы читинца не поверил в злой умысел сына. По его словам, сын всегда помогал родителям.

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