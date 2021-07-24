Горняк22: В Камне родители пытаются приструнить воспитателя за грубое обращение с детьми

Детский сад Фото: Анна Меньшикова, Толк

Жители города переживают, что грубая женщина работает с детьми ясельного возраста, которые не способны пожаловаться взрослым

В Камне-на-Оби жители рассказали, что воспитательница детсада №25 пинками вытолкнула из подъезда дома шумных детей, сообщает «Банкфакс». Предположительно, следователи возбудили по данному факту дело.

По словам матери одного из детей Оксаны Потаповой, 17 июня дети играли в подъезде, где живут их бабушка и дедушка. Ее десятилетний сын прибежал домой и пожаловался, что их выгнала женщина, а кого-то даже ударила ногой. Когда женщина пришла к обидчице домой, воспитательница объяснила, что дети «хихикали и хахакали» в подъезде и она их попросту выгнала. По словам родителей, у одной девочки был надорван прокол в ухе, а мальчик испытал сильную боль.

Родители вызвали на место полицию. До приезда правоохранителей воспитательница якобы извинилась, но горожане не поверили в ее искренность. Сначала родители не хотели давать ход делу, однако позже узнали, что женщина хвасталась, что ей ничего не будет за этот случай. Теперь жители переживают, как она ведет себя с детьми ясельного возраста, которые даже не умеют говорить.

Через месяц родители поехали в полицию, чтобы узнать движение дела. Там им якобы сказали, что ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе мальчик попал в больницу после возможного избиения в детском саду.

ТОЛК