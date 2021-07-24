Горняк22: Россияне выбрали города для жизни после выхода на пенсию

Пенсионеры Фото: pixabay.com

Аналитики отметили, что, выбирая города для жизни на пенсии, россияне учитывали инфраструктуру, высокий уровень соцуслуг и рекреационные ресурсы

Москва возглавила рейтинг городов, в которых россияне хотели бы жить после выхода на пенсию. Об этом стало известно из опроса сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ», сообщает «РБК».

По данным исследования, столицу выбрали 16% респондентов. 15% опрошенных граждан заявили о желании на пенсии жить в Санкт-Петербурге. Третье место занял Сочи. Его указали 12% опрошенных. Популярными направлениями среди россиян также оказались Краснодар и Калининград.

При этом около половины респондентов рассказали, что в выбранных городах собираются жить на собственные накопления. 34% опрошенных хотели бы потратить на это пенсию от государства. 18% планируют для переезда продать жилье в родном городе, 15% собираются жить за счет своего бизнеса.

Ранее «Толк» сообщал, что в России предложили платить пенсионерам по 10 тысяч рублей за вакцинацию. По словам автора инициативы, такое пособие может стать стимулом для вакцинации среди пожилых.

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