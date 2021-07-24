Горняк22: Один человек погиб и еще двое пострадали в ДТП на алтайской трассе

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Предварительно известно, что водитель выбрал неверный скоростной режим в данных дорожных условиях, что и стало причиной ЧП

Утром 21 июля рядом с городом Яровое произошло серьезное ДТП – автомобиль Toyota Camry съехала в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Предварительно известно, что 40-летний водитель не справился с управлением и допустил аварию.

В результате ДТП на месте погибла 42-летняя женщина. Водитель и 38-летний мужчина пострадали и были госпитализированы в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что на Алтае пьяный водитель без прав попал в ДТП с «перевертышем».

ТОЛК