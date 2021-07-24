Горняк22: В барнаульском парке появился светящийся арт-объект для селфи

Фото: Барнаул22

Арт-объект создали в рамках фестиваля креативных пространств «Урбан», который провел Краевой дворец молодежи. Теперь он красуется в барнаульском парке

В Центральном парке Барнаула появился уникальный арт-объект – лавочка с расписанной вручную аркой, сообщает «Barnaul22».

Его создали художники проекта О2 Team. Вечером объект светится, чтобы горожане смогли насладиться им не только в дневное время, но и сделать селфи в темное время суток.

Напомним, в этом году команда О2 Team расписала граффити дома в Барнауле, Бийске и Заринске. Скоро такие дома появятся и в Рубцовске.

Проект реализуется в рамках гранта, который получила Росмолодежь на «АТР».

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