Горняк22: Врач напомнила о риске преждевременного старения после коронавируса

Пенсионеры Фото: pixabay.com

По словам эксперта, замедлить процессы преждевременного старения в организме сложно, поэтому нужно делать все возможное, чтобы избегать заражения

У переболевших коронавирусом могут быть ускорены процессы старения, заявила врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова, сообщает радио Sputnik.

«Идет старение не только мозга и нервной системы. Очень много пациентов жалуются на онемение в руках, на «мурашки» в руках и ногах, на какие-то блуждающие боли, которые возникли после болезни», – отметила она.

По словам специалиста, это становится системной проблемой, ведь быстрее стареет и изменяется после коронавируса не только центральная нервная система, но и периферическая.

Ранее вирусолог объяснил последствия отказа от второго компонента вакцины от COVID-19. По словам специалиста, люди, который не завершаю курс вакцинации, совершают серьезную ошибку.

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