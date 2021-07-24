Горняк22: Дожди с грозами и жара до +32 градусов придут в Алтайский край 24 июля

Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш

Пик жаркой погоды ожидается в регионе в воскресенье — в этот день синоптики прогнозируют до +34 градусов. Прохлада придут к 27 июля

24 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +27…+32 градуса. В отдельных районах в этот день пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах местами прольют сильные дожди. Ветер подует северо-западный, со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в субботу воздух накалится до +28…+30 градусов. В начале дня возможен кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с.

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