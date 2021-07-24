Горняк22: Творческая работа и настоящее призвание: День флориста 2021 отмечают в России

Букет. Цветы. Корзина Фото: Pexels с сайта Pixabay

Флористы — это специалисты цветочного декора. Они составляют букеты, разрабатывают концепции декора для мероприятий, оформляют цветами интерьеры кафе, офисов, квартир

День флориста в России отмечают 24 июля, рассказывает «Календарь событий».

Этот профессиональный праздник – неофициальный. Выходным днем он не является. Однако в 2021 году День флориста выпадает на субботу, и поэтому специалисты смогут отметить событие в кругу семьи и друзей.

Дату для праздника сообщество флористов выбрало не случайно. 24 июля 2009 года Флористический союз России утвердил характеристики квалификации профессии или должности «флорист», выработал перечень требований к умениям и обязанностям флориста.

Сегодня флористику причисляют к искусству. Эта профессия требует не только знаний и навыков, но еще и креатива, и творческого, изобретательного подхода.

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