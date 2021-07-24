Горняк22: Соцсети: разборки бизнесменов в Новоалтайске закончились стрельбой

Оружие Фото: pixabay.com

В результате потасовки был ранен один человек — его госпитализировали в городскую больницу. О его состоянии не уточняется

22 июля в Новоалтайске по адресу: ул. Строительная, 25а произошла потасовка между предпринимателями, которая закончилась стрельбой, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

По словам очевидцев, один из участников драки получил три ранения и был госпитализирован в горбольницу №1. Предположительно, драка произошла из-за бизнеса.

На кадрах видно, что несколько человек у здания, похожего на автосервис, устраивают разборки – громко кричат и спорят.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае тракторист расстрелял группу подростков из ружья.

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