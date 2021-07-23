Горняк22: В Бийске 19 кошек самостоятельно живут в квартире умерших хозяев

В бийской квартире кошки живут без хозяев Фото: @priuti_bsk

Умершие хозяйки квартиры превратили ее в стихийный приют для кошек – после их смерти приют остался, но временно, сейчас бездомных пристраивают в добрые руки

Мать и дочь долгое время подбирали с улиц и содержали бездомных кошек. Средств им хватало только на корм животным, на стерилизацию и прививки денег им не хватало. Какое-то время назад скоропостижно умерла сначала мать, а затем и дочь.

Кошки остались в квартире совершенно одни, рассказали изданию «Бийский рабочий» в ОЗЖ «Преданность».

Сейчас за кошками следят волонтеры, они занимаются их кормлением, стерилизацией и прививками. После всех процедур котов будут пристраивать в дома бийчан. Однако квартира пока временно превратилась в кошачий приют – кошки там самостоятельно проводят время «без человека, без любви и ласки», рассказали в общественной организации. Всего в квартире сейчас проживают 19 кошек.

В личной беседе с «БР» волонтеры признались, что в Бийске это не единственная квартира, в которой проживает столько кошек. Чаще всего, по мнению волонтеров, на такое решаются «не совсем здоровые люди».

ТОЛК