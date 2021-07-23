Горняк22: До октября в пригородах Барнаула отремонтируют три дорожных участка

Работы по ремонту дорог в пригородных поселках Барнаула Фото: barnaul.org

Барнаульцы сами выбрали проекты для реализации, приняли участие в их финансировании, а теперь непосредственно контролируют выполнение работ

В пригороде Барнаул ремонтные работы проведут сразу на трех участках, сообщает пресс-служба мэрии города. Всего на работы, которые делают в рамках проекта поддержки местных инициатив, будет затрачено около восьми миллионов рублей. Их закончат до 1 октября.

На станции Ползуново на улице Ивлеева обустроят 500 метров от железнодорожного моста до улицы Ивкина. Здесь сделают щебеночное покрытие, профилирют земляное полотно.

В поселке Центральный сделают разворотную и посадочную площадку.

В Научном Городке проведут укладку щебеночное основания и асфальтобетонного покрытия на улице Гвардейской (на участке от улицы Весенней до Пшеничной).

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