Горняк22: В Алтайском крае утонул 20-летний сотрудник УФСИН

Река. Водоем. МЧС Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

При каких обстоятельствах случилось ЧП и что стало стало причиной трагедии, выяснят специалисты. 23 июля состоятся похороны

Вечером 21 июля на реке Алей в Рубцовском районе утонул 20-летний сотрудник УФСИН, сообщает «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Тело мужчины нашли в водоеме на глубине шести метров. Похороны пройдут 23 июля в селе Волчиха.

Ранее сообщалось, что на реке Лебедь в Республике Алтай перевернулась лодка, в которой находились два человека – 35-летний взрослый и 11-летний ребенок. Оба утонули, сейчас их тела ищут.

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