Горняк22: В России в этом году рекордно выросло количество разводов

Развод Фото: pexels.com

В этом году число разводов стало максимальным за последние семь лет. По словам аналитиков, примечательно, что за последние 10 лет разрыв между браками и разводами постепенно уменьшается

В России с января по май 2021 года число разводов выросло на 44% по сравнению с показателями прошлого года. В стране развелись 251,9 тысячи семейных пар. Об этом стало известно из исследования сети FinExpertiza.

Лидерами по числу разводов стали регионы Северного Кавказа. Жители Ингушетии начали разводиться в 3,5 раза чаще, Чечни – в 2,7 раза, а Дагестана – в 2,1 раза. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии семьи в этом году разводятся в два раза больше. Число расторгнутых браков выросло также в Астраханской области, Чувашии, Бурятии и Калмыкии.

Хотя в целом россияне заключают браки чаще, чем разводятся, в половине регионов молодоженов оказалось меньше, чем разведенных пар. В Ленинградской области разводы на 31,2% превысили браки, в Калмыкии – на 22,9%.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае также стали чаще разводиться, чем жениться. С начала 2021 года расторгли брак уже 3 923 семейные пары.

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