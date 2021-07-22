Горняк22: Житель Рубцовска приревновал соседа к жене и убил его в пьяной ссоре

Нож Фото: pixabay.com

В пылу ревности ранее судимый рубцовчанин нанес множественные ножевые ранения в жизненно важные органы потерпевшего – от травм он скончался

Рубцовчанина будут судить за убийство соседа – ранее судимому 49-летнему жителю города вынесен приговор в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает сайт регионального СУ СКР.

В одну из ночей прошлого октября двое мужчин, которые были соседями, выпивали и между ними завязалась ссора на почве ревности. 49-летний обвиняемый, приревновав свою бывшую жену к соседу, пришел к нему на квартиру и несколько раз ударил ножом, причинив травмы, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в следкоме региона, в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

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