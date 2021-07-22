Горняк22: «Сейчас гроханётся»: в небе над Бийском появились неопознанные летающие объекты

Метеоры в небе Фото: pixabay.com

Светящиеся шары, которые быстро передвигались по небу, а затем один из них начал ярко светиться и падать, бийчане приняли за метеоры

Сразу несколько видео сняли бийчане о небесном явлении, появившемся в вечернем небе над городом. В надвигающихся сумерках по небу двигались три ярких точки, одна из которых светилась оранжевым и затем начала падать.

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«Это же метеориты? Сейчас как гроханётся на нас!» – прокомментировали горожане.

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Однако, многие связали объекты в небе с запуском с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон М». Она доставила на орбиту многоцелевой научный модуль «Наука».

Ступени ракеты должны были упасть в Республике Алтай в Улаганском и Турочакском районах. Старт ракеты подтверждает и сайт Роскосмоса. Сообщается, что все этапы запуска ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Видео с тремя светящимися шарами также сняли и жители Горно-Алтайска, а туристы, отдыхающие в горах у села Улаган, рассказали, что не только видели огромные «горящие фары с неба на реку», но и слышали что-то вроде раскатистого грома.

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«Завтра об этом событии будут где-то говорить. Очень интересно узнать, что это (скорее всего, какая-то ракета, лишь бы не в Бочкари и не в Барнаул упала!) Реально страшно!» – написали они.

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