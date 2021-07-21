Горняк22: В России банки начали повышать ставки по ипотечным программам

Финансы. Совещание Фото: pixabay.com

Россельхозбанк поднял свою минимальную ставку до 7,75% при первоначальном взносе более 50% от стоимости жилья. Максимальная ипотечная ставка равняется 9,5%

В России банки после роста ключевой ставки Центробанка повысили ставки по собственным ипотечным программам, сообщает ТАСС.

В июне Банк России поднял ключевую ставку до 5,5% годовых. При этом 23 июля регулятор снова может рассмотреть повышение ставки на 0,25%. Ранее Владимир Путин предложил поднять ставку программы льготной ипотеки с 6,5 до 7%.

7 июля «Альфа-банк» изменил ставки по своей базовой ипотечной программе на жилье вторичного рынка. Банк поднял ставку до 9,39% при первоначальном взносе до 20% и до 8,99% при взносе более 20%.

15 июля Райффайзенбанк повысил ставку на жилье в новостройках до 8,09% при подаче заявки онлайн и до 8,39% при оформлении кредита в офисе. Промсвязьбанк поднял ставки до 9,19%, на вторичном рынке – до 9,29%.

Ранее «Толк» сообщал, что в России предложили ограничить выдачу льготной ипотеки. Представители Счетной палаты заявили, что быстрый рост ипотеки может привести к новому кризису.

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