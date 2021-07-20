Горняк22: Треть россиян не поддержали введение четырехдневной рабочей недели

Офис Фото: pixabay.com

Впервые в России о возможности введения четырехдневной рабочей недели заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев. Он обосновал это развитием научно-технического прогресса

34% россиян высказались против перехода на четырехдневную рабочую неделю из-за возможного сокращения зарплаты. Об этом стало известно из опроса SuperJob, сообщает «РИА Новости».

Более 44% респондентов поддержали идею работать четыре дня в неделю. При этом 63% опрошенных подчеркнули, что готовы за четыре рабочих дня выполнить пятидневную рабочую нагрузку. 24% россиян, наоборот, отметили, что не справятся с объемом работы при потере одного дня.

Только 12% опрошенных работодателей рассказали, что думали о переводе сотрудников на четырехдневную неделю, но сочли эту идею недопустимой. 1% руководителей такой режим работы уже ввели.

В минтруде заявили, что пока не видят предпосылок для введения четырехдневной рабочей недели, но готовы рассмотреть предложения. По мнению министра Антона Котякова, удаленный режим работы может стать альтернативой четырехдневной рабочей неделе.

Ранее Дмитрий Медведев предложил в качестве эксперимента сократить рабочую неделю в ряде регионов. Он отметил, что переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным.

ТОЛК