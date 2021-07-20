Горняк22: В России предложили платить пенсионерам по 10 тысяч рублей за вакцинацию

Вакцины от COVID-19 Фото: zdravalt.ru

Первой стимулировать вакцинацию среди пожилых граждан начала Москва. С 27 апреля пенсионерам начали выдавать сертификат на одну тысячу рублей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие в 10 тысяч рублей для пенсионеров за прохождение вакцинации от коронавируса, сообщает RT.

Автор инициативы отметил, что хоть в регионах и создают материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, единого материального поощрения на уровне страны до сих пор нет.

«Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров за прохождение вакцинации от коронавируса», – написано в обращении.

По мнению депутата, такое пособие может стать значительным стимулом для вакцинации среди пожилых граждан.

Ранее «Толк» сообщал, что за неделю Алтайский край поставил рекорд по заражениям и смертям от коронавируса. По словам главы минздрава, Алтайский край оказался в числе пяти регионов, где ситуация с темпами прироста больных считается наиболее сложной.

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