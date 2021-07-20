Горняк22: Суд закрыл дело о банкротстве туркомплекса «Бирюзовая Катунь»

Бирюзовая Катунь Фото: oaokatun.ru

Решение о прекращении делопроизводства вынесено судом 16 июля. Ранее налоговая, а также несколько компаний, хотели обанкротить туркластер

Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», пишет Интерфакс.

Однако причины такого решения в картотеке дел суда не указали.

Ранее барнаульский предприниматель Андрей Манохин подал иск о банкротстве особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». По данным сервиса «СПАРК», он занимается ресторанным бизнесом и доставкой еды. Известно, что предприниматель является совладельцем (34%) одной из компаний-резидентов «Бирюзовой Катуни» – «Туристический комплекс «Красный камень». В 2020 году суд взыскал с этого предприятия 255 тыс. рублей по иску, который подала «Бирюзовая Катунь» за просрочку аренды двух земельных участков. Исполнительный лист на эту сумму передан судебным приставам.

Гендиректор ОЭЗ Андрей Воропаев сообщил, что у «Бирюзовой Катуни», Андрея Манохина и компании «Красный камень» есть взаимные финансовые обязательства. Однако оснований для обращения в суд с требованиями о признании банкротом нет.

Это не первая попытка обанкротить особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь». В 2019 году компания получала два иска из-за долгов по налогам.

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» – экономическая зона туристско-рекреационного типа. Она создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ от 3 февраля 2007 года. Ее территория занимает 3,3 тыс. га в предгорье Алтая на левом берегу Катуни со стороны Алтайского края.

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